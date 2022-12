(Adnkronos) - In qualità di avvocati della ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili "abbiamo preso l'impegno di non parlare troppo, perché la procedura legale è seria e segreta. Quindi vi dico che la signora Kaili è innocente e non è mai stata corrotta, mai". Lo dice l'avvocato di Kaili Mikhalis Dimitrakopoulos, al fianco del collega André Risopoulos, al termine dell'udienza in Camera di Consiglio al Palais de Justice a Bruxelles, convocata per decidere se tenere in carcere la politica greca, accusata nell'ambito dell'indagine per sospetta corruzione tesa ad influenzare i processi decisionali dell'Ue, ad opera di Stati extra Ue, tra i quali Qatar e Marocco.