(Adnkronos) - Non ho mai visto" in Belgio "violazioni così frontali del segreto istruttorio" come quelle cui si assiste nell'inchiesta per sospetta corruzione ad opera di Stati extra Ue, volta a condizionare i processi decisionali dell'Unione. Lo sottolinea l'avvocato della ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, André Risopoulos, al termine dell'udienza in Camera di Consiglio al Palais de Justice di Bruxelles, convocata per decidere se mantenere in carcere la politica greca, espulsa dal Pasok dopo l'arresto.