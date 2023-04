Putin, il viaggio nel Luhansk e Kherson è un 'giallo': analisi video

(Adnkronos) - Il viaggio di Vladimir Putin nei territori occupati ucraini nelle regioni di Luhansk e Kherson avvolto nel mistero. I media ucraina mettono in dubbio le tempistiche del blitz del presidente russo, che per Mosca sarebbe avvenuto ieri. Per media di Kiev, invece, sarebbe avvenuto nei giorni prima della Pasqua ortodossa celebrata domenica scorsa. I sospetti sono alimentati dall'analisi di un primo video diffuso dall'ufficio stampa del Cremlino che ha oggi pubblicato una versione tagliata. Nel primo video, il Presidente russo dice al comandante militare: "La Pasqua arriverà presto, vero?". Nella versione pubblicata in seguito, si sente una voce che dice "E' Pasqua, vero?".

"Il fatto è che le celebrazioni per la pasqua durano 40 giorni. E in più questa è la settimana di Pasqua. Quindi la dichiarazione è solo un errore. Si sono gettati immediatamente su questa frase, con ipotesi su cose che non sono accadute. Il viaggio è avvenuto ieri", ha risposto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.