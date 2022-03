(Adnkronos) - Fischi allo stadio per Vladimir Putin e la regia interrompe il discorso del presidente della Russia con qualche secondo di musica. E' lo scenario delineato da un video pubblicato su Telegram dal canale Ateo Breaking. A fischiare, secondo la ricostruzione, sarebbero stati soprattutto studenti contrari alla guerra in Ucraina. Il Cremlino ufficialmente ha spiegato che l'interruzione del discorso di Putin in tv è stata legata ad un problema ad un server.