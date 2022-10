Puntiamo alla valorizzazione del territorio, dei suoi prodotti e del vino attraverso la sostenibilità

(Adnkronos) - European Sustainability: from the Mediterranean to the East, new ways to advance food, in sigla, Medways_EU è il progetto che vuole promuovere la cultura e le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, e delle caratteristiche dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, biodiversità, in linea con le strategie European Farm to Fork e Green Deal. Protagonisti di questo progetto sono i cinque consorzi di tutela vini della Campania: Sannio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Tutela Vini Vesuvio, Consorzio Tutela Vini d’Irpinia, VITICA – Consorzio Tutela Vini Caserta, Consorzio tutela vini Vita Salernum Vites insieme al consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP. Libero Rillo, Presidente Sannio Consorzio Tutela Vini nelle vesti di portavoce, racconta Medways_EU ai nostri microfoni.

Adnkronos - Vendemmie