Pulsee presenta ‘LIMIT.E’: libera le famiglie dalla preoccupazione delle bollette

(Adnkronos) - Pulsee luce e gas, brand per le utenze domestiche full digital di Axpo Italia, ha presentato a Milano in anteprima assoluta LIMIT.E, il nuovo prodotto disegnato per garantire la migliore proposta possibile alle famiglie che devono affrontare il caro energia. Ne parlano Simone Demarchi, Amministratore delegato di Axpo Italia e di Pulsee luce e gas e Alicia Lubrani, Chief marketing officer e Country corporate communication director di Axpo e Pulsee.