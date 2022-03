Psoriasi, Mandelli: “Presentata interrogazione al ministro Speranza. Pnrr grande occasione”

(Adnkronos) - “Dopo due anni terribili di pandemia abbiamo bisogno di riportare in luce le necessità dei pazienti e questa Alleanza per la psoriasi ha proprio lo scopo di dare centralità ad alcune patologie importanti e invasive, anche sotto il profilo della socialità, come la psoriasi stessa. Ho presentato una mozione in parlamento e un’interrogazione al ministro Speranza per capire esattamente lo stato dell’arte e come fare per ripartire con la prossimità, le cure e per riprendere il filo spezzato dalla pandemia. Dobbiamo recuperare il tempo perso ed è per questo che il Pnrr potrebbe essere una grande occasione”. Lo ha dichiarato l’onorevole Andrea Mandelli a margine del convegno “Psoriasi: cronicità e bisogni dei pazienti” promosso da Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza, tenutosi a Roma presso la Camera dei Deputati.