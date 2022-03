Psoriasi, Aceti (Salutequità): “Finanziamento per piano cronicità e coalizione per i diritti dei pazienti”

(Adnkronos) - “E’ importante riaccendere i riflettori sulle cronicità e sui pazienti affetti da psoriasi in particolare perché questa patologia non è compresa nel piano nazionale cronicità. Bisognerebbe inserirla, riconoscerla e far sì che il piano nazionale cronicità abbia nuova linfa attraverso un finanziamento specifico, un aggiornamento e un sistema di monitoraggio molto più stringente rispetto a quello che si è avuto finora”. Lo ha dichiarato Tonino Aceti, presidente di Salutequità, a margine del convegno “Psoriasi: cronicità e bisogni dei pazienti” promosso da Apiafco - Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza, tenutosi a Roma presso la Camera dei Deputati.