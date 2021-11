Se la Commissione Europea dovesse accettare la richiesta della Croazia di registrare la denominazione Prosek per il vino passito da dessert prodotto in Dalmazia, "l'Italia farà ricorso alla Corte di Giustizia" dell'Unione Europea per tutelare il Prosecco. Lo dice il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, a margine del Consiglio Agricoltura a Bruxelles.