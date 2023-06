Promossi Parco dei Nebrodi e Area marina protetta di Capo Milazzo

(Adnkronos) - Francesco Carlucci, direttore di Federparchi, ha toccato con mano il grande lavoro svolto al Parco dei Nebrodi con la reintroduzione del Grifone. Il modo in cui si custodiscono gli equilibri faunistici e naturali dell’ecosistema hanno un'importanza fondamentale per proteggere con l'aiuto del territorio e della sinergia con le riserve e i parchi limitrofi e regionali garantendo e assicurando un ambiente più sano con la corretta gestione delle risorse. Promuove anche tutte le azioni che la giovanissima Area Marina Protetta ha introdotto per tutelare e valorizzare il patrimonio di un territorio così ricco di biodiversità come quello di Capo Milazzo.