Prof religione arrestato, procuratore Tivoli: "Omertà ambientale simile a quella mafiosa"

(Adnkronos) - "Il clima di omertà ambientale è molto simile a quello mafioso. I genitori non vogliono accettare la violenza che può avere patito il loro figlio, cercano di coprire, nascondere e non credono al minore. Spesso si rivolgono all'autorità religiosa che tende a tenere la vicenda al suo interno. Uno dei ragazzi, infatti, dice: 'Io non denuncerò mai perché non mi crederanno mai e tutto questo non porterà a niente'. Questo è quello che pensano i nostri ragazzi". Così il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto, nel corso di una conferenza stampa in procura dopo l'arresto di un insegnante di religione accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di quattro minorenni.