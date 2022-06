(Adnkronos) - Il Presidente della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli e già Presidente del Consiglio Romano Prodi è intervenuto nel corso dell’incontro “Confini Instabili - Scenari geopolitici, effetti sociali ed economici, opzioni per il Paese e l’Industria di Marca”, organizzato da Centromarca. A margine del convegno l’economista ha espresso la sua visione in merito all’andamento di mercato del Made in Italy e dell’Industria di Marca italiana.