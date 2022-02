(Adnkronos) - Proclamati a Palermo, nell’antica sede del Real Albergo delle Povere, 39 dottori in Fisioterapia. Presenti alla cerimonia la ministra per l’Università e Ricerca Bosniaca Biljana Begovis, il Rettore Salvatore Messina e l’Assessore della Regione Sicilia, Roberto La Galla. E’ stata l’occasione per rinsaldare la collaborazione tra l’Università italiana e quella bosniaca nel condividere l’esperienza multiculturale che guardi verso il futuro.