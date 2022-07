Prevenzione, Landazabal: “Sinergia tra ricerca e medici territorio è imprescindibile”

(Adnkronos) - In occasione del 90esimo anniversario della sua presenza in Italia, GSK, casa farmaceutica leader nel campo della ricerca a livello mondiale, ha organizzato l’incontro “InnovaCtion - cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro”, Fabio Landazabal, Presidente e Amministratore Delegato GSK S.p.A., ha parlato della sinergia tra ricerca farmaceutica e medicina del territorio, indispensabile non solo per fronteggiare le emergenze sanitarie ma anche per fare prevenzione in modo efficace.