Prete (Unioncamere), "Economia del mare fondamentale, vale oltre 100 miliardi"

(Adnkronos) - "Il valore dell'economia del mare è di oltre 100 miliardi, sono più di dieci i punti di Pil in capo alla blue economy, in cui noi abbiamo una traccia anche per la sostenibilità. E' un mondo che ha un valore aggiunto notevole per il Paese, un'economia per noi fondamentale, visto che abbiamo più di 7.500 chilometri di coste". Così il presidente Unioncamere, Andrea Prete, a margine degli Stati Generali delle Camere di Commercio sull'Economia del Mare.