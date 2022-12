Presentato il progetto “Roma. Silenziosa bellezza”

(Adnkronos) - Una Roma inedita mai vista prima, sospesa in un tempo indefinito, avvolta da un’aura di bellezza “dormiente”, che viene dal passato per lasciarci una nuova visione di futuro. Questo è il progetto “Roma. Silenziosa bellezza” che comprende il volume edito da Rizzoli per conto di Webuild e la mostra organizzata con l’Istituto VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia nella Sala Zanardelli al Vittoriano.