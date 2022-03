Presentato il progetto di riqualificazione dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze

(Adnkronos) - Una copertura leggera, elegante e fotovoltaica, un nuovo sistema di tribune, e un set di funzioni di uno stadio moderno. Sono questi i tre elementi principali del progetto vincitore del concorso per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi e dell’area Campo di Marte a Firenze. Un percorso che nella prima fase ha visto oltre 30 progetti in gara, per arrivare poi agli otto finalisti tra i quali la commissione internazionale di esperti ha scelto quello realizzato dallo studio Arup.

L’ultimo atto del concorso, reso possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e di Intesa Sanpaolo, si è svolto nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, con la presentazione degli otto progetti arrivati alla fase finale e lo svelamento del vincitore. Per lo studio vincitore era presente Filippo Minora, Senior Architect Arup, che ha illustrato le principali caratteristiche del progetto che entro il 2026 porterà al restyling dello stadio fiorentino e del quartiere di Campo di Marte, e che rappresenta un modello di ingegneria urbanistica, di valorizzazione, di sostenibilità e di rilancio economico e sociale.