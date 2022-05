(Adnkronos) - Lo screening del tumore al polmone può evitare ogni anno, in Italia, oltre 5000 decessi. Per sensibilizzare cittadini e Istituzioni sull'importanza della diagnosi precoce, aumentare le possibilità di sopravvivenza e garantire risparmi al sistema, i clinici impegnati ogni giorno nella presa in carico dei pazienti colpiti dalla neoplasia hanno stilato il "Manifesto Italiano PolmoniAMO" realizzato con il sostegno di Astrazeneca.