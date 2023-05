Presentato a Roma il Position Paper per un’Italia leader dell’economia circolare

(Adnkronos) - Nel 2040 l’economia circolare potrà soddisfare fino al 32% del fabbisogno annuo di materie prime strategiche dell’Italia, questo è quanto emerso nel corso dell’evento promosso da Iren presso l’Ara Pacis a Roma al quale hanno partecipato esperti del settore e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Un’iniziativa dove è stato presentato il Position Paper “Materie prime critiche e produzioni industriali italiane. Le opportunità derivanti dall’economia circolare”, realizzato da The Euuropean House – Ambrosetti in collaborazione con Iren. Una ricerca che dimostra come l’incremento della dotazione impiantistica in termini di recupero e riciclo delle materie prime critiche sia l’azione più urgente da intraprendere a beneficio della sicurezza del sistema economico italiano.