(Adnkronos) - Essere al fianco delle imprese italiane, in particolare di quelle medio-piccole che rappresentano ben l’80% del mosaico produttivo della Penisola. E’ questa la motivazione che, come spiega il Vice Direttore Generale Vicario di Bper Banca, Stefano Rossetti, ha spinto l’istituto bancario a sostenere per il terzo anno consecutivo il Premio Mario Unnia di BDO.