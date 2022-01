Premio Mario Unnia, Bdo e Bper Banca per le imprese del futuro

(Adnkronos) - A Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, cerimonia di premiazione delle imprese vincitrici del Premio Mario Unnia, giunto alla sua quarta edizione. Nato grazie a Bdo e sostenuto da Bper Banca, il riconoscimento è stato assegnato a sei aziende eccellenti del made in Italy. Per il Nord si aggiudica il premio la Nice Footwear S.p.a, al Centro vince Annovi Reverberi S.p.a, al Sud la eMF S.p.a. Tre i riconoscimenti speciali, conferiti a Marcendo S.r.l per il miglior modello di business, a CRC Balbuzie S.r.l per il miglior progetto sociale e a Forgiare S.r.l per la migliore riconversione del modello di business. Il vincitore assoluto dell’edizione 2022 è Annovi Reverberi S.p.a.