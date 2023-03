Premio Film Impresa, Sesti: "Le aziende conoscono se stesse attraverso i filmati"

(Adnkronos) - "Conosciamo lo spot e il documentario: la verità è che il Premio Film Impresa esplora quel terreno che è posto in mezzo fra queste due tipologie di contenuto audiovisivo. Le testimonianze dei lavoratori, le loro storie, questi filmati ci mostrano agende la cui soggettività è differente rispetto a quel che conosciamo; in particolare, non si tratta solo di profitto. Questi film servono all'azienda anche per conoscere se stessa". Così Mario Sesti, direttore artistico della prima edizione del Premio Film Impresa, in scena il prossimo 12 e 13 aprile presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, a Roma.