Premio Film Impresa, Camilli: "Aumenti la conoscenza fra le imprese e il territorio"

(Adnkronos) - "Oggi tante imprese utilizzano sempre di più il racconto per parlare di se stesse e il mezzo cinematografico è il più completo per farlo. La nostra attenzione è volta sulla consapevolezza industriale, l'abbattimento di alcuni giudizi ideologici, il miglioramento della conoscenza fra impresa e territorio". Commenta così, Angelo Camilli, presidente di Unindustria, l'istituzione del Premio Film Impresa, in scena il prossimo 12 e 13 aprile presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, a Roma.