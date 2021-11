"Durante la pandemia, il mio impegno è stato quello di garantire le cure audiologiche ai pazienti non Covid, soprattutto ai bambini con difetti congeniti. L’audiologia è sempre stata la mia passione. Fate il lavoro che amate e vi sembrera’ di non lavorare mai” racconta il dottor Enrico Fagnani, otorinolaringoiatra, premiato da Amplifon con l’Ear Award 2021 a Torino in occasione del 38° Congresso nazionale Siaf (Società italiana di audiologia e foniatria)