Premio Driving Energy 2022, Bosetti (Terna): “Far conoscere transizione energetica attraverso la fotografia”

(Adnkronos) - “L’idea è far conoscere il progetto essenziale della transizione energetica del Paese attraverso iniziative che abbiano un senso per le comunità locali e per tutti gli Italiani”. Lo ha dichiarato Valentina Bosetti, presidente di Terna, a margine della premiazione dei vincitori del “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, promosso da Terna.