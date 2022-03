Premio Catricalà: il ricordo del giurista ad un anno dalla sua scomparsa presso la Link Campus University

(Adnkronos) - Presidente del Consiglio di Stato Si è tenuta presso la sede romana della Link Campus University, la prima edizione del Premio Antonio Catricalà. L’evento, ad un anno dalla scomparsa del giurista, è stato organizzato per onorare e ricordare i meriti di un uomo che è stato Programme Leader del Corso di Studi in Giurisprudenza dell’Ateneo. L’iniziativa è stata aperta dal Magnifico Rettore Carlo Alberto Giusti. Successivamente, l’incontro intitolato: "La passione per il diritto e l'impegno nelle Istituzioni” ha visto intervenire Franco Frattini, Roberto Garofoli, Gabriella Palmieri Sandulli e Andrea Zoppini. A consegnare il premio allo studente più meritevole sono stati la moglie di Antonio Catricalà, Diana Agosti, e il Presidente della Link Campus University, Pietro Polidori. A vincere la prima edizione è stata Anna Chiara Fenucciu che ora potrà godere di una borsa di studio per l’iscrizione a un Master alla Link Campus University.