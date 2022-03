Premio Catricalà: Frattini, “Iniziativa importante per ricordare un uomo delle istituzioni e del mondo accademico”

(Adnkronos) - “L’iniziativa della nostra università è importante per tre motivi. Il primo perché ricorda una personalità che ha rappresentato molto per le istituzioni e le università. La seconda perché il valore di Catricalà era quello di trasmettere il sapere giuridico agli studenti. Infine, perché le donne e gli uomini delle istituzioni ricordano il giurista come una persona dal grande sapere. Questa di quest’anno è la prima edizione, ma tante altre ce ne saranno.”. Così il Presidente del Consiglio di Stato e Programme Leader del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Franco Frattini, a margine del primo premio dedicato al giurista Antonio Catricalà, assegnato presso la Link Campus University a Roma.