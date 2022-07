(Adnkronos) - Ileana Sciarra, giornalista dell'AdnKronos, premiata come migliore cronista per "la certezza della fonte, il rispetto della notizia, l'amore per l'inchiesta" nell'ambito del Premio Biagio Agnes - Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione', riconoscimento promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria. Il premio costituisce un riconoscimento della centralità delle agenzie di stampa nel sistema dell'informazione e conferma una volta ancora il ruolo dell'Adnkronos, fucina di giovani cronisti in grado di ritagliarsi un ruolo di primo piano. "Abbiamo una doppia responsabilità, per i cittadini e per i colleghi della carta stampata, dobbiamo arrivare sempre primi", ha detto Sciarra nella premiazione andata in scena al Campidoglio lo scorso 25 giugno e proposta ieri sera da RaiUno.