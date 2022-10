(Adnkronos) - Con Antonio Tajani al Ministero degli Esteri l'Italia avrà una "posizione chiara" sulla Russia e sulla guerra in Ucraina. A dirlo, al termine del prevertice del Ppe alla Biblioteca Solvay di Bruxelles, è il primo ministro della Croazia Andrej Plenkovic, uno dei Popolari al governo in un Paese dell'Ue. Quanto alle parole di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina e sui suoi rapporti con Vladimir Putin, "sarebbe stato meglio se non le avesse dette", taglia corto.