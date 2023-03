Preadolescenza, Dei: “Non cambia solo il corpo ma anche visione del mondo”

(Adnkronos) - “L’Età di mezzo – Infanzia e preadolescenza, un terreno fertile per coltivare l’empowerment femminile” è l’evento organizzato dall’azienda farmaceutica Gedeon Richter Italia, tenutosi martedì 21 marzo presso il Centro Filologico Milanese, con l’obiettivo di mettere a confronto più voci su tematiche come la consapevolezza e la crescita femminile. A margine della tavola rotonda ha parlato Metella Dei, medico specialista in ginecologia, ostetricia ed endocrinologia.