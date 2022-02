Porti di Roma: Onorato, “Porto Civitavecchia centrale per dare immagine diversa della Capitale”

(Adnkronos) - “Il porto di Civitavecchia, come del resto quello di Fiumicino e Gaeta, è un asset fondamentale per la Capitale perché i flussi verso la città sono centrali per lo sviluppo del turismo di Roma. Il porto rappresenta una grande occasione, ma bisogna portare avanti una collaborazione tra tutte le istituzioni ed enti, come sta avvenendo, per dare davvero un’immagine diversa di Roma”. Così l’assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo del Comune di Roma , Alessandro Onorato, a margine dell’evento ‘Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro con la Blue Economy’, tenutosi presso la Sala Vittoria Colonna a Roma.