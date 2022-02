Porti di Roma: il futuro della Capitale e del Paese parte dalla Blue Economy

(Adnkronos) - Si è tenuta presso la Sala Vittoria Colonna a Roma, l’iniziativa organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale dal titolo: “Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy’. L’evento promosso dall’ente che gestisce i porti della Regione Lazio, è stato un confronto con gli stakeholder, utile a riaffermare il ruolo che ha Civitavecchia come porto della Capitale. Un riconoscimento che è arrivato in via ufficiale anche dall’Unione Europea che lo ha definito “Porto Core” per il valore che la Blue Economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e dell’intero Sistema Paese. Alla tavola rotonda hanno partecipato gli esperti del settore che hanno avuto modo di illustrare le idee, i progetti e quanto è stato prodotto nei porti del litorale laziale, anche durante gli ultimi anni di pandemia. All’evento ha partecipato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha sottolineato l’importanza dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta per lo sviluppo economico post pandemia.