Porti di Roma: Camilli (Unindustria), “Attrarre investimenti su porto Civitavecchia per sviluppo traffico merci”

(Adnkronos) - “Il tema dell’economia del mare per noi è da sempre al centro della politica industriale. Riteniamo che lo sviluppo dei porti della nostra Regione, assieme all’aeroporto di Fiumicino, siano fondamentali per lo sviluppo della Capitale e della Regione. Ora bisogna rendere attrattivo il porto di Civitavecchia per ottenere gli investimenti, così da sviluppare il traffico merci e farlo diventare un polo attrattivo per il sistema delle imprese”. Così il Presidente di Unindustria , Angelo Camilli, a margine dell’evento ‘Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro con la Blue Economy’, tenutosi presso la Sala Vittoria Colonna a Roma.