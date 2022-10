Policy Brief su tumore alla mammella, Riccardo Masetti (presidente Komen): “Diseguaglianze tra regioni stonano parecchio”

(Adnkronos) - A margine dell’evento, organizzato da FB & Associati e realizzato con il contributo non condizionante di Pfizer, che ha coinvolto i massimi esperti e le realtà più rappresentative del settore stato, è intervenuto il presidente di Komen, Riccardo Masetti: “Qualsiasi donna che sviluppa un tumore al seno deve avere le stesse possibilità di ricevere un adeguato trattamento a prescindere dalla zona d'Italia in cui risiede. Bisogna rivedere anche i sistemi di rimborso che possono essere modificati senza costi aggiuntivi per il sistema sanitario nazionale”