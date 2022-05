Pnrr: priorità e futuro dell’Italia nel convegno Aepi e Adnkronos

(Adnkronos) - La crescita del Paese, l’abbattimento delle disuguaglianze sociali, la svolta epoca che offre il Pnrr, i rischi per la crescita a causa della guerra in Ucraina, sono alcuni dei temi affrontati nel corso del convegno organizzato a Roma dalla Confederazione Aepi (Associazione europea di Professioni ed Imprese) in collaborazione con Adnkronos he ha messo intorno ad un tavolo il mondo economico e la politica.