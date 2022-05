PNRR e riforma fiscale, l’analisi dei tecnici AEPI

(Adnkronos) - La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese, e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.Nel corso del convegno sul Pnrr organizzato da Aepi in collaborazione con Adnkronos, Celestino Bottoni, Responsabile Professioni AEPI lancia l’allarme: “Per il prossimo futuro sappiamo che ci sarà un aumento della pressione fiscale e dell’indebitamento. Confidiamo che con il Pnrr ci sarà una ripresa ma non sarà certamente prima del 2026”.