Plastica riciclata, taglio del nastro del nuovo stabilimento Coca Cola in Piemonte. Dentis "un passo verso l'economia circolare"

(Adnkronos) - Taglio del nastro per il nuovo stabilimento Coca-Cola HBC a Gaglianico (Bi), destinato alla produzione di bottiglie in pet riciclato. Un traguardo reso possibile anche dall’ingresso del gruppo nel consorzio Coripet, il consorzio volontario per la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in PET post-consumo. “Tocchiamo con mano il coraggio e la voglia di Coca Cola di distinguersi, la capacità di fare del riciclo un veicolo importante, che passa dalle dinamiche occupazionali al ridare seconda vita a questo sito – è il commento di Corrado Dentis presidente Coripet.