(Adnkronos) - Ibsa, azienda farmaceutica da sempre vicino alla vela, entra nel mondo della vela e parteciperà alla regata in solitaria Route du Rhum. Prima tappa del progetto "Sailing into the future. Together" corredato da iniziative di responsabilità sociale. La prima partirà dallo Yacht Club di Punta Ala al quale IBSA ha donato due imbarcazioni per sostenere attività di vela inclusiva.