Pirrelli: "Fare rete attraverso l'arte contemporanea, soprattutto in momento di guerra"

(Adnkronos) - "Stiamo lavorando al report da un anno, man mano che andavamo avanti ci rendevamo conto che questa mappa può continuare a essere costruita perché si parlava di un ecosistema che ha bisogno di una struttura e una cabina di regia. Per noi l'arte è dialogo, ricerca, comunità, più che mai l'arte contemporanea è arte che mette insieme le comunità e riesce a far dialogare piccole faide interne tra popoli. Più che mai oggi c'è bisogno di questo dialogo, riaprire alla cultura in questo momento di guerra è fondamentale" commenta Marilena Pirrelli, esperta d’arte e giornalista.