(Adnkronos) - Bagno di folla per la band bergamasca ieri sera al Palazzo dello Sport di Roma, per il primo dei due concerti capitolini già sold out da mesi. Più di due ore di musica e magia, dove i fan hanno cantato a squarciagola ogni brano in setlist. Dal primo (“Ridere”) all’ultimo (“Pastello bianco”), passando per il nuovissimo singolo “Giovani Wannabe” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

Stasera si replica, poi Eboli (Sa), Torino, Bologna, Ancona, il tris di concerti a Milano e le 14 date outdoor fino al 15 agosto. Dopo due anni di stop condizionati dalla pandemia, i Pinguini hanno finalmente ristabilito l'abbraccio con il pubblico.