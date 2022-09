Pier Silvio Berlusconi arriva in elicottero al Salone Nautico

(Adnkronos) - L'Amministratore Delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi è arrivato in elicottero al Salone Nautico di Genova da Portofino, dove risiede e dove ha votato, accolto dal Presidente della Regione Giovanni Toti. Ha espresso la soddisfazione per il successo elettorale di Roberto Bagnasco, storico personaggio politico del Tigullio, parlamentare e per molti anni anche sindaco di Rapallo, oggi amministrata dal figlio Carlo.

"Sono anche contento per mio papà- ha aggiunto Piersilvio Berlusconi- perché con tutto quello che ha attraversato nella vita, anche visto il maltempo e la bassa affluenza. ha ottenuto un risultato per cui essere orgoglioso. Mio padre sarà un punto di equilibrio importantissimo per il nostro Paese".

Dopo questa battuta sulle elezioni è passato a parlare di mare e nautica: "Io ho passione per il mare e quindi per tutte le barche. Qui ci sono barche di design stupendo, ce ne sono moltissime. Il settore della nautica italiana.è un settore di cui bisogna essere orgogliosi, da tutti i punti di vista: industriale, creatività, design, artigianato. Noi italiani dobbiamo essere orgogliosi della nostra nautica. La nautica deve essere vissuta da tutti come un mondo bellissimo, importante economicamente. Certo non è per tutti, siamo onesti, ma quanti posti di lavoro crea sia direttamente che come indotto? Quindi io ho questo sottopensiero: che nautica non vuol dire ricchezza, nautica vuol dire passione e l'Italia ha delle barche stupende".