Pichetto: modelli intervento rapido e diretto, il piano anti-dissesto del governo

(Adnkronos) - Dalle misure per l'emergenza in Emilia Romagna al piano di adattamento al cambiamento climatico con modelli di intervento più rapido e diretto: il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin con l'Adnkronos fa il punto sulle misure immediate e la strategia di medio lungo periodo per scongiurare nuovi casi 'Emilia Romagna'. E sulla politica non esclude alleanze con Renzi: "Sta a Matteo la scelta".