Pichetto Fratin: “La sfida deve essere quella dell'uniformità sul territorio”

(Adnkronos) - “Il settore è formato da un numero notevole di imprese che continuano ad evolversi, la ricerca sta dando un contributo notevole, ci sono molte start up con nuovi modelli di intervento. Noi abbiamo una Italia divisa sotto questo aspetto, la sfida deve essere quella dell'uniformità, di creare le condizioni per far crescere le realtà con maggiori difficoltà” così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'Ecoforum X Edizione.