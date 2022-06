"Piazza della Fotografia", Santa Maria in Trastevere diventa hub culturale gratuito

(Adnkronos) - Da giugno a settembre un ricchissimo programma di fotografie, video installazioni, incontri e performance. In calendario tutti i giorni, attraverso un grande LedWall montato in piazza, le proiezioni di videoinstallazioni di progetti fotografici, in loop dalle 13 all’una di notte, arricchite da incontri di approfondimento e performance. Ogni settimana una nuova videoinstallazione e una talk, dedicati ad un tema di volta in volta diverso.In calendario tutti i giorni, attraverso un grande LedWall montato in piazza, le proiezioni di videoinstallazioni di progetti fotografici, in loop dalle 13 all’una di notte, arricchite da incontri di approfondimento e performance.