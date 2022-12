(Adnkronos) - "Vi siete chiesti come mai nei rave non c'è un Pos? Voi, ossessionati dal Pos, non vi siete chiesti perché migliaia di persone si divertono, ballano, bevono, si drogano senza poter utilizzare un metodo di pagamento elettronico?". E' un passaggio dell'intervento del senatore Gianni Berrino. L'esponente di Fdi, a Palazzo Madama, si rivolge così ai "paladini" del Pos con una domanda che rimbalza sui social e diventa virale.