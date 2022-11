(Adnkronos) - Perché hai deciso di fare il sommelier? Qual è il vino che ancora non hai mai bevuto? Tre sommelier del fine dining milanese raccontano la loro storia e qualche curiosità sul loro lavoro e sulla passione per il vino. In questa prima puntata Egidio Giovannini, Sommelier Mu Dim Sum, Paolo Porfidio, Sommelier dell’Hotel Excelsior Gallia e Leandro Cuhna, Sommelier Eugenio Boer.

Adnkronos - Vendemmie