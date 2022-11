(Adnkronos) - "Il Pd vive un momento di grande difficoltà. L’offerta politica al sud e’ stata erosa dal Movimento 5 Stelle. Se il trend continua, il Pd può chiudere baracca e burattini". Lo afferma in una video intervista all’AdnKronos Davide dei Giovani Dem di Trapani. "Il difetto più grande - osserva- credo sia la natura corporativa di correnti sempre in contrasto tra loro. Contrasto che all’esterno genera la sensazione di immobilismo di un partito che si metteva cerchio parlando di se stesso mentre gli altri partiti affrontano dei temi". Per Gallina "bisogna ripartire dai temi concreti senza ritrosia. Occupiamoci del meridione di strategie vere, di sviluppo del benessere materiale dei suoi cittadini".

"Vergogniamoci, parlando di migrazione - aggiunge il giovane Dem- degli accordi con la Libia. Sosteniamo i diritti civili senza stare sempre un passo indietro ad altri paesi europei. Andiamo ad attuare politiche di sostegno - evidenzia Gallina- per i più deboli di questa società. Troviamo la soluzione più efficace rispetto al problema del riscaldamento globale e non quella più comoda o che ‘suona meglio’".

"Parliamo in sostanza al nostro popolo e, cosa ancora più importante - conclude- ascoltiamo il nostro popolo". (di Francesco Bianco)