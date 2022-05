Pazzali (Fondazione Fiera Milano): “Toys è un esempio classico di cosa vuol dire tornare alla normalità”

(Adnkronos) - “Toys è una manifestazione alla quale siamo legati da tantissimo tempo, non solo per quanto riguarda la manifestazione ma anche per le persone che la gestiscono da tanto tempo. Oggi finalmente rivediamo le persone, la fisicità, siamo tornati quasi alla normalità, la gente ha voglia di rivedersi. Abbiamo fatto anche una ricerca durate il periodo pandemico e postpandemico, la gente ha volta di rincontrarsi, e Toys è un esempio classico di cosa vuol dire rincontrarsi e fare business e tornare alla normalità”. Così Enrico Pazzali- Presidente Fondazione Fiera Milano a Toys 2022