Patuanelli attacca il Nutriscore: “Sistema sbagliato”

Il Nutriscore, il sistema di classificazione degli alimenti in base all’apporto calorico usato tra l’altro nei supermercati in Francia e Belgio e ispirato alla classificazione degli elettrodomestici per consumo di elettricità, è un “sistema sbagliato”, perché non fornisce informazioni corrette al consumatore, mentre il Nutrinform Battery proposto dall’Italia come alternativa può certamente essere “migliorato”, ma la complessità può essere semplificata solo fino a un certo punto. A sottolinearlo è il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, a Bruxelles per il Consiglio Agricoltura, prima di incontrare in bilaterale il collega francese Julien Denormandie, cui ribadirà, in vista del semestre della presidenza francese, la netta contrarietà dell’Italia al Nutriscore.