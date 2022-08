(Adnkronos) - Un cerchio diviso in due parti: in quella superiore, colorata di blu, il simbolo di Azione a sinistra e di Italia viva a destra, entrambi racchiusi all'interno di due cerchi con sfondo bianco. Nella parte inferiore, di colore bianco, il nome di Calenda a caratteri maiuscoli con sotto la scritta renew europe in celeste. Questo il simbolo del Terzo polo, formato dopo l'accordo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, secondo un post sull'account Twitter del leader di 'Azione'. "Avanti! #ItaliaSulSerio", si legge.